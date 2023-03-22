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NBA／再度出聲挺厄文 布朗：籃網禁賽違反協議

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文在季中從籃網轉至獨行俠隊。 美聯社
厄文在季中從籃網轉至獨行俠隊。 美聯社

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）本季仍為籃網隊效力時，一度因反猶太風波遭禁賽多場。當時，前隊友布朗（Jaylen Brown）便曾聲援厄文，近日，他再次跳出來批評籃網的決定。

季初，厄文於個人推特分享電影，內容含有反對猶太人思想，引起外界批評，就連老闆蔡崇信都在推特公開表達失望之情。之後，籃網球團對厄文祭出多場禁賽，並要求他達成對外道歉、繳納罰款、會面猶太領袖等條件，才能重返賽場。

在事件發生之初，身為球員工會副主席的布朗便表示，對於厄文的懲罰並不合哩，希望工會能提出上訴。近日，布朗於受訪時再次表達同樣想法，「這是我作為副主席的工作，工會應該要保護球員權利以及言論自由。我至今仍認為籃網所作所為是錯的，要求厄文必須完成所有條件才能回來，違反了CBA（NBA集體談判協議）。」

另外，布朗也說，雖然他不同意厄文的貼文內容，但仍站在他那邊，「厄文是少數不怕犯錯、丟臉的人。他很特別，我們見證過他的巔峰，也看過他犯錯，但我欣賞的是他就算感到害怕，也會繼續做心中認為正確的事。」

厄文與布朗曾於2017~2019年一同效力塞爾蒂克，雖然前者離隊時，與球隊鬧得並不開心，但仍可以看出來他和隊友之間的友好關係。

厄文

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