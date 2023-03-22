NBA／快艇喬治秀360度灌籃嗨翻全場 末節卻傷退不敵雷霆
快艇今天以100：101不敵雷霆，陣中球星喬治（Paul George）在比賽中大秀360度扣籃，卻在末節遭遇嚴重傷勢，需要隊友的攙扶下才能離場。
比賽時間剩4分多鐘時，喬治與雷霆隊多特（Luguentz Dort）爭搶籃板，兩人空中相撞，落地時喬治的右膝疑似變形，他倒在地上好幾分鐘後，才由隊友攙扶離開球場。
Paul George had to be helped to the locker room after this…Prayers. 🙏🙏— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年3月22日
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快艇本場比賽打出18：4的強勢開局，不過隨後陷入得分荒，被雷霆追上。雷霆第二節持續追分，快艇前鋒曼恩（Terance Mann）因不滿判罰，被趕出場，雙方士氣此消彼漲，雷霆反而以56：51結束上半場。
Kawhi gets a tech and Terance Mann is ejected after words with ref 😳 pic.twitter.com/6Bkt9Ukg38— Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年3月22日
第三節快艇再度逆轉戰局，取得1分領先，喬治還在本節上演360度灌籃。末節雙方一路拉鋸，雷霆最後關頭101：100領先，快艇一哥雷納德最後一攻遭守死，最終遺憾吞敗。
PAUL MF GEORGE 360 DUNK. 🔥🔥🔥🔥— Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年3月22日
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雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下31分7籃板表現最佳，菜鳥威廉斯（Jalen Williams）20分8籃板。快艇雷納德拿下21分6籃板，喬治退場前18分7籃板。
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