NBA／與「表弟」再續前緣？ 美媒：湖人球團毫無興趣

湖人隊近期長人戰力出現空缺，也讓外界猜測有機會和「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins）再續前緣。不過，美媒指出，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）對簽下這名前明星中鋒毫無興趣。

在交易大限前，湖人將布萊恩（Thomas Bryant）送往金塊隊，並從魔術隊獲得班霸（Mo Bamba）填補禁區。然而，後者日前因左腳踝傷勢而缺席數場比賽，導致球隊目前在戴維斯（Anthony Davis）下場後，要將僅有205公分的加伯利耶（Wenyen Gabriel）推上中鋒位置。因此，湖人決定試訓湯普森（Tristan Thompson）、布萊德利（Tony Bradley）等人，增加長人深度。

除了上述兩人，待業中的卡珍斯也成了可能人選。卡珍斯一直都和湖人有連結，他曾在2019年休賽季來到洛杉磯，卻於訓練中受傷、賽季報銷，之後被湖人釋出。年初，卡珍斯也前往湖人試訓，雖然獲得總教練漢姆（Darvin Ham）不錯評價，最終卻未受青睞。

事實上，卡珍斯最大問題並非球技，而是他火爆的脾氣，過去勇士總管邁爾斯（Bob Myers）便曾暗示他是因情緒問題無法待在聯盟。或許也是同樣原因，根據《Lakers Daily》，湖人在此次補強中毫不考慮卡珍斯，「消息指出，卡珍斯不合佩林卡的胃口，球隊很肯定不會簽下他。」

卡珍斯離開鵜鶘隊後浪跡聯盟，最後一次出賽為上賽季身披金塊球衣，在平均13.9分鐘內，留下場均8.9分、1.7助攻、3.9籃板成績。

Report: Lakers not interested in signing DeMarcus Cousins https://t.co/7ddQMMvhpZ — NBACentral (@TheNBACentral) March 20, 2023

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