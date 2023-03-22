NBA／名人堂中鋒瑞德逝世享壽80歲 安東尼等球星發文哀悼

傳奇中鋒瑞德（Willis Reed）曾率尼克拿下隊史唯二的冠軍金盃，今天傳出瑞德逝世，享壽80歲，聯盟、尼克球團及安東尼（Carmelo Anthony）等球星都表達哀悼。

外號「紐約隊長」的瑞德生涯10季都效力尼克，生涯場均18.7分、12.9籃板、1.1次阻攻。1965年拿下新人王、1970年拿下年度MVP、7度入選明星賽，5次年度最佳陣容，1982年正式入主名人堂。

瑞德曾在1970年和1973年幫助尼克奪冠，皆拿下FMVP。1970年冠軍賽面對張伯倫（Wilt Chamberlain）領軍的湖人隊，瑞德因傷缺席第6場比賽，原先球隊宣布他不會打第7戰，沒想到他卻在比賽開打前從球場隧道走出來，震驚全場觀眾，也成為名場面，球隊在他的激勵下奪得總冠軍。值得一提的是，瑞德該年拿到年度MVP、明星賽MVP、FMVP，成為第一位締造「MVP大滿貫」的球員。

尼克球團今天發出聲明：「我們敬愛的隊長瑞德過世。在哀悼的同時，將永遠維護他所留下的無與倫比領導能力，以及犧牲奉獻精神和職業道德，這使他成為冠軍中的冠軍，他的傳奇事蹟將永遠流傳。」

前尼克球星安東尼也發文弔念這位偉大的前輩，發布兩人與詹姆斯（LeBron James）的合照，詹姆斯也轉發這篇文章。

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