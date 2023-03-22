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NBA／維金斯缺戰謠言四起 格林怒斥：噁心

聯合新聞網／ 綜合報導
維金斯已許久未出戰。 法新社
維金斯已許久未出戰。 法新社

勇士隊明星前鋒維金斯（Andrew Wiggins）已因個人因素缺陣逾一個月，使得外界開始猜測其中原因，但有部分謠言過於超過，導致隊友格林（Draymond Green）不禁怒斥：「噁心。」

維金斯自灰狼隊轉戰勇士至今，出賽193場皆為先發，在平均32.6分鐘出場中，能繳出場均17.8分、2.3助攻、5籃板成績，成為球隊攻防兩端重要戰力。不僅如此，維金斯還在2021~22賽季首次入選明星賽，更在該年幫助勇士拿下冠軍。

然而，維金斯自2月13日對陣巫師隊後，便因「個人因素」離開球隊，至今仍未返隊。期間，勇士球團對外保持沉默，並未詳談原因，僅有部分匿名球員表示，維金斯正在處理「嚴重問題」，也有誇張謠言從中而生。

日前便有消息指出，維金斯是因女友強生（Mychal Johnson）不忠而離開球隊，對此，後者在推特反駁，「網路世界真的病了。」不僅是他的女友，隊上老大哥格林也對這些謠言嗤之以鼻，他在自己的podcast痛批：「有時候人們讓我作嘔，你不知道別人正面對什麼，然後你讓他們面對這些（謠言）？停止，這很噁心。」

勇士日前打敗火箭隊，終止客場連敗的難堪紀錄，以37勝36負位居西區第六，急需維金斯回歸以穩固季後賽席位。

勇士 維金斯 格林

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