NBA／維金斯缺戰謠言四起 格林怒斥：噁心

勇士隊明星前鋒維金斯(Andrew Wiggins)已因個人因素缺陣逾一個月,使得外界開始猜測其中原因,但有部分謠言過於超過,導致隊友格林(Draymond Green)不禁怒斥:「噁心。」

維金斯自灰狼隊轉戰勇士至今,出賽193場皆為先發,在平均32.6分鐘出場中,能繳出場均17.8分、2.3助攻、5籃板成績,成為球隊攻防兩端重要戰力。不僅如此,維金斯還在2021~22賽季首次入選明星賽,更在該年幫助勇士拿下冠軍。

然而,維金斯自2月13日對陣巫師隊後,便因「個人因素」離開球隊,至今仍未返隊。期間,勇士球團對外保持沉默,並未詳談原因,僅有部分匿名球員表示,維金斯正在處理「嚴重問題」,也有誇張謠言從中而生。

日前便有消息指出,維金斯是因女友強生(Mychal Johnson)不忠而離開球隊,對此,後者在推特反駁,「網路世界真的病了。」不僅是他的女友,隊上老大哥格林也對這些謠言嗤之以鼻,他在自己的podcast痛批:「有時候人們讓我作嘔,你不知道別人正面對什麼,然後你讓他們面對這些(謠言)?停止,這很噁心。」

勇士日前打敗火箭隊,終止客場連敗的難堪紀錄,以37勝36負位居西區第六,急需維金斯回歸以穩固季後賽席位。

“Sometimes people disgust me. You don’t know what someone is dealing with, and then you make them deal with THAT?... Stop it, it’s disgusting.”



Draymond Green sounds OFF on the rumors surrounding Andrew Wiggins’ absence 😳



(via @TheVolumeSports)pic.twitter.com/RGYiPuBJob