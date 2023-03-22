NBA／莫蘭特確定明天復出戰火箭 布魯克斯又被禁賽1場
因在直播中亮槍遭禁賽8場的莫蘭特（Ja Morant）禁賽期滿，灰熊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）今天宣布他將在明天對陣火箭的比賽復出，不過隊友布魯克斯（Dillon Brooks）昨天領到本季第18次技術犯規，將再被禁賽一場。
莫蘭特缺陣期間，灰熊取得6勝2敗。《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，莫蘭特告知球隊，他樂意從板凳出發，再慢慢增加上場時間，詹金斯也說會考慮這麼做。
灰熊布魯克斯昨天在末節守死獨行俠球星厄文（Kyrie Irving），不過也在比賽中領到本季第18次技術犯規，領先全聯盟。根據NBA規定，球員領到16次技術犯規後，每2次技術犯規就要再禁賽一場。
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