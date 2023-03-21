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NBA／快艇專機遭閃電擊中 喬治：當下以為要告別了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬治曝飛行驚魂記。 美聯社
喬治曝飛行驚魂記。 美聯社

對NBA球員來說，搭機四處征戰早已是生活日常，飛行過程難免遇到天候狀況

或是其他問題，或多或少也是球員必須習慣的事情。但對喬治（Paul George）來說，在美國2月25日飛往丹佛途中所遇到的意外，真的讓他一度覺得死神已經降臨。

根據媒體報導，當時快艇球員所乘坐的飛機曾被閃電擊中，隨後飛機多次降低飛行高度。一些工作人員回憶，當下甚至可以聽到乘客們的驚呼尖叫，所有人都感到十分驚心動魄。飛機抵達科羅拉多州後，檢查發現其機尾的標誌有一部分已經脫落。

近日喬治在節目中回憶該事故當下狀況。「在起飛之前，機長就提醒我們會有一些亂流。當時我們感覺飛機在往下降，真的就是下降，就像自由落體，感覺飛機完全沒了動力。」

喬治說，「當時我認真考慮，我要發送告別訊息給我的親朋好友了嗎？」

海蘭德（Bones Hyland）在轉發媒體這篇報導時還特別寫道：「我們當時以為完蛋了！」至於老將葛登（Eric Gordon）則是開玩笑地說，「大家原本都在打瞌睡，一下子全都驚醒了。」

該場比賽，快艇一路和金塊打到延長，最終以10分之差落敗。

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