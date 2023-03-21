NBA／提前犯滿畢業76人終結8連勝 安比德：確實犯規了

近況火熱的安比德（Joel Embiid）在今天主場迎戰公牛的比賽中，22投11中包括17罰15中，又飆出37分16籃板3阻攻的表現，連續10場比賽至少拿到30分。不過他在第2次延長賽中被拉文製造一次關鍵犯規，提前6犯畢業；之後哈登（James Harden）的切入突破遭到封阻，哈里斯（Tobias Harris）搶到籃板也跳投未進，76人失去追平比分機會，以105比109敗下陣。

76人遺憾中斷近期的8連勝，目前落後塞爾蒂克0.5場勝差；至於公牛則是展現絕佳氣勢，已經拉出一波3連勝，且6場比賽拿下5勝，持續穩住東區第10名席席次，排名有望向上提升。

對於拉文（Zach LaVine）成功製造自己6犯畢業，安比德賽後表明自己確實是出現犯規了，但他也認為先前有幾次犯規有待商榷。「是的，那是一個犯規。不過有幾個犯規，比如上半場結束前的那一次，我當時想讓裁判重新回看，但結果還是吹了。我的意思是，比賽就是這樣，我需要做得更好才行。」

安比德也透露自己吞下5犯後，在防守端也顯得綁手綁腳，這導致對方可以肆無忌憚衝擊禁區。總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在安比德收到第6犯時也沒有動用挑戰。「那是一次犯規，如果已經這麼明顯，就不要浪費時間挑戰。」

公牛三劍客在這場比賽各拿超過20分，拉文攻下26分7助攻，德羅展（DeMar DeRozan）25分8籃板3抄截，佛西維奇（Nikola Vucevic）則拿到21分12籃板4抄截。

「我們現在有更大的目標，每場比賽都像是最後一戰。我們需要帶著絕望的感覺去搶下每場勝利。」德羅展說。

馬克西（Tyrese Maxey）拿到22分6助攻5籃板，哈里斯（Tobias Harris）14分9籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）19分6籃板4抄截；哈登此役狀態低迷，14投僅2中，雖送出12次助攻和7籃板，但只拿到5分。

瑞佛斯賽後直言哈登的表現和公牛防守無關。「他只是沒打好，不是對方防守的關係。我認為哈登的腳傷正困擾著他。」瑞佛斯說。

CLUTCH BLOCK BY DERRICK JONES JR.@TheRea1DJones | @NBCSChicago pic.twitter.com/NYAjtWO8DW — Chicago Bulls (@chicagobulls) 2023年3月21日

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