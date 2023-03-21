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NBA／勇士中斷難堪客場11連敗 柯瑞：沒人會為此慶祝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞飆30分助勇士中止難堪的客場11連敗紀錄。 美聯社
柯瑞飆30分助勇士中止難堪的客場11連敗紀錄。 美聯社

客場之旅來到休士頓的勇士隊，今天在出戰火箭隊的比賽中靠著「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）全場猛轟59分，其中21分集中在第4節，最終以13分差距終止客場11連敗，讓湯普森賽後也直言，很開心能終止醜陋的連敗紀錄。

本賽季客場戰績在聯盟處在後段班的勇士，今天作客火箭主場儘管依舊打得驚險，但最終仍靠著浪花兄弟在第四節的領軍止敗，而勇士在末節打出37：28的攻勢，淨勝對手9分，也追平他們本賽季在客場第四節對主場球隊的淨勝分紀錄。

談到難堪的客場連敗紀錄總算終止，今天拿下29分、7籃板的湯普森說：「這感覺真的很好，希望我們下一場比賽能夠再做到一次，很開心能夠終結這醜陋的連敗之旅，這真的很可怕。」

至於拿下30分的柯瑞也說：「今天的比賽才是我們應有的狀態，但我們還必須表現得更好，沒有人會為今天的勝利慶祝，而是會繼續從中學習記取教練，希望為接下來的比賽做準備。」

勇士的客場5連戰將在下場作客獨行俠的賽事後暫時落幕，並將回到主場迎接4連戰，有望在賽季結束前將排名再拉高，甚至爭取季後賽首輪的主場優勢，湯普森說：「現在情況依舊非常緊急，我們必須嚴肅的面對接下來的每一場比賽，剩下的9場我們都必須把它當作季後賽來對待。」

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