NBA／飆尼克隊史第三高57分 藍道紀錄之夜卻成悲情英雄

尼克隊前鋒藍道（Julius Randle）今天出戰灰狼隊的比賽創下生涯新里程碑，不僅攻下個人生涯新高的57分，榮登尼克隊史單場第三高得分紀錄，第三節拿下26分更是改寫隊史紀錄，不過尼克最終仍是以134：140不敵灰狼，讓藍道在紀錄之夜成為悲情英雄。

近期拉出一波3連勝的尼克，今天在主場迎戰來訪的灰狼，兩軍也展開一場激烈的進攻大戰，其中尼克頭號戰將藍道在上半場就猛轟26分，但灰狼普林斯（Taurean Prince）表現不遑多讓攻下20分，助灰狼上半場打完還保有9分領先。

57 POINTS.

Julius Randle was SPECIAL tonight.



He became the fourth @nyknicks player with 55+ points and the FIRST with 55+ points and 8+ threes... MIN tops NYK in a thriller at MSG. pic.twitter.com/oYdCM27ZeD — NBA (@NBA) 2023年3月21日

第三節藍道更是將進攻火力再提升一個檔次，單節10次出手命中9球拿下26分，幫助尼克一度逆轉戰局，不過灰狼今天不僅普林斯火力全開，全場三分球8投8中拿下35分，後衛康利（Mike Conley）也貢獻24分、11助攻，包括兩人在內灰狼全隊共7人得分來到雙位數，反觀末節尼克在藍道熄火僅攻下5分下，最終就以6分差距輸球。

灰狼普林斯今天三分球8投8中，也讓他成為聯盟史上第7位、第8人次達成單場三分球出手8次以上且全數命中的球員，過去公牛後衛葛登（Ben Gordon）就曾兩度寫下此紀錄。

藍道今天攻下57分不僅創下生涯新高，在尼克隊史僅次於2014年安東尼（Carmelo Anthony）的62分與1984年金恩（Bernard King）的60分，單節26分則是創下隊史紀錄。

根據ESPN統計數據，藍道的57分也終結了尼克長達9年例行賽加季後賽無球員寫下單場50分紀錄的聯盟史上第二長紀錄，至於聯盟史上最長紀錄則是魔術隊從2004年的麥格瑞迪（Tracy McGrady）後，就不曾再有球員單場拿下50分。

Taurean Prince shot 8 threes tonight at MSG... he didn't miss a single one 🤯



🔥 Career-high 8 threes for @taureanprince

🔥 35 points on 12-13 shooting

🔥 Clutch score to seal @Timberwolves W pic.twitter.com/Io5jTbtr7f — NBA (@NBA) 2023年3月21日

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