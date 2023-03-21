NBA／第四節全面封鎖厄文 灰熊逆轉獨行俠奪3連勝

灰熊隊今天主場出戰獨行俠隊的比賽中，靠著傑克森（Jaren Jackson Jr.）與艾爾達瑪（Santi Aldama）攜手攻下50分，並且讓獨行俠厄文（Kyrie Irving）末節8投0中的成功防守，以112：108逆轉獨行俠收下3連勝，且下場比賽他們還將迎回主控莫蘭特（Ja Morant），有望在近期成為金塊之後，西區第二支搶下季後賽門票的球隊。

灰熊主控莫蘭特在日前因為在社群網站上的亮槍事件遭到停賽8場後，本周已重新歸隊加入練球，而今天賽前灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）也透露，預計讓莫蘭特在周四出戰火箭的賽事中復出。

莫蘭特在歸隊時也向隊友與教練團發表了談話，不過簡金斯則是拒絕透露詳細內容，他說：「可以確定的是每個人都是張開雙臂歡迎他回來。」

而在莫蘭特遭到禁賽的前2場比賽遭遇亂流的灰熊，近來狀況也持續回穩，過去6場比賽中拿下了5勝，其中包括對戰獨行俠的2連勝。

今天兩隊又再度在灰熊主場碰頭，獨行俠在一哥唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，由厄文挑起進攻大樑，儘管他全場有28分進帳，但卻在第四節8次出手盡墨、一分未得，讓前三節打完還13分落後的灰熊單節打出29：12的攻勢逆轉戰局，帶著3連勝迎接莫蘭特歸隊。

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