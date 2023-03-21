快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／浪花兄弟合砍59分 勇士終結客場11連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
浪花兄弟聯手助勇士客場取勝。 法新社
浪花兄弟聯手助勇士客場取勝。 法新社

客場苦吞11連敗的勇士，今天面對西區墊底的火箭，靠著「浪花兄弟」合力砍下59分，包括第四節聯手得到21分，帶領勇士一舉耍開對手，總算是以121比108拿到久違的客場勝利，並且完成本季對火箭的4戰橫掃。

勇士前一次在客場贏球已經要追溯到1月21日對騎士的比賽，同時也因為獨行俠遭到灰熊逆轉，排名重新回到西區第6。

柯瑞（Stephen Curry）此戰攻下30分7籃板5助攻2抄截，湯普森（Klay Thompson）29分7籃板，兩人分別投進5記三分球；替補的庫明加（Jonathan Kuminga）獲得17分4籃板3助攻，魯尼（Kevon Looney）11分10籃板。

火箭陣中以伊森（Tari Eason）的21分12籃板4抄截表現最佳，前一場轟進40分的格林（Jalen Green），今天則是19投7中，得到20分；史密斯（Jabari Smith）17分11籃板，波特（Kevin Porter Jr.）17分5籃板5助攻3抄截。

相關新聞

NBA／快艇專機遭閃電擊中 喬治：當下以為要告別了

對NBA球員來說，搭機四處征戰早已是生活日常，飛行過程難免遇到天候狀況 或是其他問題，或多或少也是球員必須習慣的事情。但對喬治（Paul George）來說，在美國2月25日飛往丹佛途中所遇到的意外

NBA／唐斯寫生涯最慘出席率 灰狼主帥：已接近復出

自從11月底遭逢小腿傷勢後，唐斯（Karl-Anthony Towns）就一路休兵至今，足足缺席了52場比賽之多。對灰狼更頭痛的情況是，支撐球隊走到現在的愛德華（Anthony Edwards）近期也

NBA／提前犯滿畢業76人終結8連勝 安比德：確實犯規了

近況火熱的安比德（Joel Embiid）在今天主場迎戰公牛的比賽中，22投11中包括17罰15中，又飆出37分16籃板3阻攻的表現，連續10場比賽至少拿到30分。不過他在第2次延長賽中被拉文製造一次

NBA／勇士中斷難堪客場11連敗 柯瑞：沒人會為此慶祝

客場之旅來到休士頓的勇士隊，今天在出戰火箭隊的比賽中靠著「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Step...

NBA／飆尼克隊史第三高57分 藍道紀錄之夜卻成悲情英雄

尼克隊前鋒藍道（Julius Randle）今天出戰灰狼隊的比賽創下生涯新里程碑，不僅攻下個人生涯新高的57分，榮登尼克...

NBA／第四節全面封鎖厄文 灰熊逆轉獨行俠奪3連勝

灰熊隊今天主場出戰獨行俠隊的比賽中，靠著傑克森（Jaren Jackson Jr.）與艾爾達瑪（Santi Aldama...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦