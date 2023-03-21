NBA／浪花兄弟合砍59分 勇士終結客場11連敗

客場苦吞11連敗的勇士，今天面對西區墊底的火箭，靠著「浪花兄弟」合力砍下59分，包括第四節聯手得到21分，帶領勇士一舉耍開對手，總算是以121比108拿到久違的客場勝利，並且完成本季對火箭的4戰橫掃。

勇士前一次在客場贏球已經要追溯到1月21日對騎士的比賽，同時也因為獨行俠遭到灰熊逆轉，排名重新回到西區第6。

柯瑞（Stephen Curry）此戰攻下30分7籃板5助攻2抄截，湯普森（Klay Thompson）29分7籃板，兩人分別投進5記三分球；替補的庫明加（Jonathan Kuminga）獲得17分4籃板3助攻，魯尼（Kevon Looney）11分10籃板。

火箭陣中以伊森（Tari Eason）的21分12籃板4抄截表現最佳，前一場轟進40分的格林（Jalen Green），今天則是19投7中，得到20分；史密斯（Jabari Smith）17分11籃板，波特（Kevin Porter Jr.）17分5籃板5助攻3抄截。

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