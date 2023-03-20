NBA／安戴托昆波寫完美大三元 公鹿教頭大讚特別：像投手投出完全比賽

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對暴龍隊9投全中，以22分、13籃板、10助攻的「完美大三元」助隊以118：111擊敗暴龍，教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）大讚安戴托昆波有特別的一晚，宛如投手完成「完全比賽」。

這是安戴托昆波生涯第33次「大三元」，且是NBA史上第9名完成「完美大三元」的球員；根據統計，NBA僅出現過13次命中率百分百的「大三元」。

布丹霍澤提到，這代表安戴托昆波彈無虛發，就像投手投出一場完全比賽，「9投9中而且大三元棒極了，我很驚訝只發生過13次，這似乎很罕見。」公鹿教頭還說，自己並非統計學家或歷史學家，但「希臘怪物」十分特別，這點無庸置疑。

締造特別紀錄的安戴托昆波，比起個人表現，更開心球隊奪下傲視聯盟的第51勝，尤其是前一場以123：139敗給溜馬隊後。

「我很開心我們拿下勝利，回到正軌。」安戴托昆波也提到，雖寫下特別成就，但當下一切都進行太快，不會特別慢下來並去感謝這一切，眼前仍專注賽季，或許未來退休後再回顧，才會意識到自己做到很酷的紀錄。

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