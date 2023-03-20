NBA／雷納德持續火熱狀態 明星賽後高效數據聯盟第一人

在休兵一場比賽後，雷納德（Kawhi Leonard）重新回到場上，面對拓荒者出賽40分鐘，20投10中拿下24氛5籃板2助攻2抄截，場上正負值達+23，幫助快艇掃除前一場爆冷輸給魔術的陰霾。由於太陽今天落敗，快艇與其差距縮小到0.5場，雙方排名有機會互換。

賽後接受採訪時，雷納德表示球隊已經開始適應全新陣容體系，但還需要變得更出色才行。「我們仍然犯了很多錯誤，所以我們必須得想辦法解決眼前存在的問題。」雷納德說。

擔任球評的柏金斯日前在節目中直言，西區最危險的球隊不是金塊，也不是太陽或獨行俠，而是擁有雷納德和喬治（Paul George）壓陣的快艇。

「如果他們能保持優勢一路殺進決賽，他們甚至有可能拿下總冠軍，在西區目前混沌不明的混亂局勢下。」

柏金斯說，「其中最關鍵的人物莫過於雷納德，他在近期比賽中是場上攻守發揮最好的球員，我們可以看到他重新找回能量。快艇擁有足夠的陣容深度，球員樂意犧牲各司其職。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也逐漸打出表現。我認為現在是快艇殺出重圍的時候了。」

在今天贏球之後，快艇隨隊記者李恩（Joey Linn）也發推特，寫下雷納德近期的火熱表現。

自明星賽過後，雷納德場均可以得到30.1分6.7籃板3.1助攻1.7抄截，投籃命中率56%，三分命中率52%，罰球命中率90%，是全聯盟唯一一位能以這樣的三項命中率繳出場均30分的球員。

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