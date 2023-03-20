NBA／安戴托昆波創完美大三元紀錄 史上僅4人達成

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對暴龍9投全中攻下22分13籃板10助攻，完成本季第4次大三元，也是生涯第33次，帶領公鹿拿下勝利；賽後，安戴托昆波也在推特上寫道：「重返正軌！」

根據統計，安戴托昆波成為史上第4位能以百分之百命中率至少完成20分大三元的球員，先前3人分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、約柯奇（Nikola Jokic）和格林（Draymond Green）。

張伯倫在1966年2月17日對湖人比賽中，以12投全中拿到30分15籃板13助攻；隔年面對巴爾的摩子彈（巫師前身）更是18投全中繳出42分30籃板10助攻的逆天數據。

約柯奇是在2018年10月20日對太陽一戰11投11中，貢獻35分11籃板11助攻；至於格林則是在2016年1月31日對尼克的比賽，9投全中拿到20分10籃板10助攻。

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