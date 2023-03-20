NBA／班霸持續掛免戰牌 傳湖人找前詹皇幫手試訓

湖人中鋒班霸（Mo Bamba）近期因左腳踝扭傷連續缺席7場比賽，禁區戰力再現漏洞。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人將試訓長人湯普森（Tristan Thompson）及布萊德利（Tony Bradley）。

班霸季中被魔術送至湖人，不過他在一周多前受傷預計缺席4週，現在湖人由206公分的前鋒加伯利耶（Wenyen Gabriel）頂替中鋒，表現不差，不過他們仍決定試訓湯普森及布萊德利。

湯普森職業生涯長達11季，2016年曾在騎士擔任主力球員，和詹姆斯聯手奪下總冠軍，以籃板能力聞名。25歲的布萊德利則是一名標準的藍領中鋒，本季效力公牛沒獲得太多機會，公牛為了簽下貝佛利（Patrick Beverley）而裁掉他，至今仍乏人問津。

udn討論區