NBA／讚「鄉村曼巴」拯救湖人 名嘴：有他就不需要詹皇

雖然曾經坦言不太想被稱為「鄉村曼巴（Hillbilly Kobe）」，但湖人小將里夫斯（Austin Reaves）在今天對奧蘭多魔術一戰最後關頭強勢主導比賽的模樣，還是不免讓人想起「那個男人」過去常做的事情。

里夫斯全場替補出賽30分鐘，14投9中包括18罰16中，狂轟35分6籃板6助攻，得分和兩項罰球數據均創下生涯新高，並且包辦全隊最後的10分，可說是隻手為湖人守住一場重要勝利。主場球迷更是用「MVP」的呼聲來致敬他的出色表現。

What a performance by Austin Reaves ‼️



35 PTS (career-high)

6 REB

6 AST

W pic.twitter.com/uVPAFN2OjZ — NBA (@NBA) 2023年3月20日

「這很特別。我從小就是湖人粉絲，能夠為球隊做到這些，這感覺很不真實。每場比賽我總是全力以赴，球迷能夠讚賞這一點，這對我意義非凡。」里夫斯說。

這一勝讓原本4戰吞下3敗的湖人稍微可以喘息，因為球隊排名又擠下爵士，重新回到西區第10。談到衝擊季後賽的目標，里夫斯表示：「從現在開始，每一場勝利，以及每一場比賽都非常關鍵。」

見證里夫斯宛如救世主的表現，就連名嘴貝勒斯（Skip Bayless）也讚嘆不已，還發文寫道：「當你擁有『鄉村曼巴』，誰還需要LeBron呢？今晚的里夫斯身上有點喬治李維（George Reeves，飾演超人的男演員）的影子，我還能說他是運動員嗎？」

里夫斯死亡之瞪。 截自推特

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