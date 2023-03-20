NBA／罰16球狂飆生涯新高35分 里夫斯：有研究哈登動作

湖人小將里夫斯（Austin Reaves）今天擔任球隊「救世主」，在面對魔術一戰中替補出賽30分鐘，14投9中包括18罰16中，狂轟35分6籃板6助攻，幫湖人搶下關鍵一勝，不僅球場響起MVP歡呼聲，賽後詹姆斯（LeBron James）也龍心大悅，在社群連續發文，表達讚嘆。

What a performance by Austin Reaves ‼️



35 PTS (career-high)

6 REB

6 AST

W pic.twitter.com/uVPAFN2OjZ — NBA (@NBA) 2023年3月20日

里夫斯全場比賽罰18次，魔術整隊只有17次，他賽後自曝有做足功課，才能頻繁站上罰球線，「我研究哈登（James Harden）、楊恩（Trae Young）的動作，因此更容易製造犯規。」

全場球迷為里夫斯響起MVP歡呼聲，對此里夫斯表示，「他們意識到我的表現，顯然我不是MVP等級的球員，但這些球迷真的很好，對我來說意義重大。」

Reaves getting "MVP" chants at FT line 😤 pic.twitter.com/RTdN8VtJE1 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年3月20日

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）則認為這是里夫斯的正常水準，「他一整年都在這麼做，緊要關頭幫助球隊，用他攻擊禁區、製造犯規的能力，讓對手在防守端感到不舒服。」

戴維斯（Anthony Davis）受訪時透露自己有和詹姆斯開玩笑，「希望我們也能分到一些里夫斯的罰球。」詹姆斯則在社群表達對里夫斯的讚美，並附上兩人「死亡之瞪」的對照圖。

詹姆斯發布與里夫斯對照圖。 截圖自詹姆斯IG限時動態

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