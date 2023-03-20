快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／天敵！雷納德、喬治合體坐鎮 拓荒者難求一勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬治(左)攻下本場比賽最高29分。 美聯社
喬治(左)攻下本場比賽最高29分。 美聯社

快艇昨晚（19日）意外爆冷輸給魔術，主動把輸球責任攬在身上的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表明自己等不及要在今天比賽客場對戰拓荒者。

而他在這場比賽中雖然12投3中，仍繳出9分12籃板10助攻的準大三元表現，搭配喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）和葛登（Eric Gordon）聯手攻下73分，快艇在一路領先優勢下，以117比102輕取拓荒者，賞給對方6連敗。

泰隆魯（Tyronn Lue）此役因病缺席，改由助理教練克雷格（Dan Craig）代理總教練一職，這也是他首度以這樣的身分拿下勝利，先前他在熱火時期曾錯過2次機會。克雷格賽後也表示：「快艇在最近兩個星期所展現出來的精神狀態非常棒。」

休兵一場的雷納德在回歸後拿下24分5籃板2抄截，喬治則有29分9籃板4助攻4抄截的全能演出。一項數據顯示，本季當兩人同時出賽時，快艇戰績是24勝13敗；如果放大到整個快艇生涯，更是累積83勝34敗，勝率超過7成。

除了衛斯特布魯克逐漸融入球隊外，葛登同樣也慢慢進入狀態，這是他加入快艇後的單場第2高得分表現。「我們是一支經驗豐富的球隊，我們只需要繼續前進，做出一些正確的調整。我知道當我的狀態來臨時，我會命中率投籃並且為隊友創造機會。我能拉開場上空間，我就是持續做我能做的事情。」葛登說。

里拉德（Damian Lillard）手感低迷，17投僅4中，靠13次罰球機會才勉強拿到21分，這讓他連續破20分場次推進到30場，刷新生涯紀錄，他另外還有9助攻7籃板進帳；諾基奇（Jusuf Nurkic）23分11籃板5助攻2阻攻，西蒙斯（Anfernee Simons）16分。拓荒者吞下6連敗後，附加賽資格已經愈離愈遠。

對里拉德來說，擁有雷納德和喬治的快艇無疑是拓荒者的一大難題。根據統計，在兩人坐鎮的情況下，拓荒者對戰快艇僅有1勝11敗的慘澹成績。

相關新聞

NBA／罰16球狂飆生涯新高35分 里夫斯：有研究哈登動作

湖人小將里夫斯（Austin Reaves）今天擔任球隊「救世主」，在面對魔術一戰中替補出賽30分鐘，14投9中包括18罰16中，狂轟35分6籃板6助攻，幫湖人搶下關鍵一勝，不僅球場響起MVP歡呼聲，

NBA／安戴托昆波寫完美大三元 公鹿教頭大讚特別：像投手投出完全比賽

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對暴龍隊9投全中，以22分、13...

NBA／庫明加進步神速 柯瑞讚：投籃不會太猶豫

勇士隊昨天以119：133不敵灰熊隊，吞下客場11連敗。小將庫明加（Jonathan Kuminga）成為少數的亮點，攻下全隊最高的24分，再度獲得隊友及教練的好評。 格林（Draymond G

NBA／雷納德持續火熱狀態 明星賽後高效數據聯盟第一人

在休兵一場比賽後，雷納德（Kawhi Leonard）重新回到場上，面對拓荒者出賽40分鐘，20投10中拿下24氛5籃板2助攻2抄截，場上正負值達+23，幫助快艇掃除前一場爆冷輸給魔術的陰霾。由於太陽

NBA／未滿22歲累積5場破40分 格林比肩多位傳奇球星

年僅21歲的格林（Jalen Green）在今天對鵜鶘一戰攻下40分，這是他生涯第5次至少拿到40分，成為自1963-64年賽季以來，史上第10位能在這個年齡至少5次突破40分的球員。 艾佛森（

NBA／安戴托昆波創完美大三元紀錄 史上僅4人達成

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對暴龍9投全中攻下22分13籃板10助攻，完成本季第4次大三元，也是生涯第33次，帶領公鹿拿下勝利；賽後，安戴托昆波也在推特上寫道：「重返

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦