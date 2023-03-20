NBA／天敵！雷納德、喬治合體坐鎮 拓荒者難求一勝

快艇昨晚（19日）意外爆冷輸給魔術，主動把輸球責任攬在身上的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表明自己等不及要在今天比賽客場對戰拓荒者。

而他在這場比賽中雖然12投3中，仍繳出9分12籃板10助攻的準大三元表現，搭配喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）和葛登（Eric Gordon）聯手攻下73分，快艇在一路領先優勢下，以117比102輕取拓荒者，賞給對方6連敗。

泰隆魯（Tyronn Lue）此役因病缺席，改由助理教練克雷格（Dan Craig）代理總教練一職，這也是他首度以這樣的身分拿下勝利，先前他在熱火時期曾錯過2次機會。克雷格賽後也表示：「快艇在最近兩個星期所展現出來的精神狀態非常棒。」

Kawhi and PG showed out in the Clippers W 💪



Kawhi: 24 PTS, 5 REB

PG: 29 PTS, 9 REB, 4 AST, 4 STL



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休兵一場的雷納德在回歸後拿下24分5籃板2抄截，喬治則有29分9籃板4助攻4抄截的全能演出。一項數據顯示，本季當兩人同時出賽時，快艇戰績是24勝13敗；如果放大到整個快艇生涯，更是累積83勝34敗，勝率超過7成。

除了衛斯特布魯克逐漸融入球隊外，葛登同樣也慢慢進入狀態，這是他加入快艇後的單場第2高得分表現。「我們是一支經驗豐富的球隊，我們只需要繼續前進，做出一些正確的調整。我知道當我的狀態來臨時，我會命中率投籃並且為隊友創造機會。我能拉開場上空間，我就是持續做我能做的事情。」葛登說。

里拉德（Damian Lillard）手感低迷，17投僅4中，靠13次罰球機會才勉強拿到21分，這讓他連續破20分場次推進到30場，刷新生涯紀錄，他另外還有9助攻7籃板進帳；諾基奇（Jusuf Nurkic）23分11籃板5助攻2阻攻，西蒙斯（Anfernee Simons）16分。拓荒者吞下6連敗後，附加賽資格已經愈離愈遠。

對里拉德來說，擁有雷納德和喬治的快艇無疑是拓荒者的一大難題。根據統計，在兩人坐鎮的情況下，拓荒者對戰快艇僅有1勝11敗的慘澹成績。

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