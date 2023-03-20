NBA／里夫斯狂轟35分創新高 隻手率湖人拆穿魔術

近期表現優異的湖人小將里夫斯（Austin Reaves），在今天主場對魔術一戰中完全扮演「救世主」角色，替補出賽30分鐘，14投9中包括18罰16中，狂轟35分6籃板6助攻，得分和兩項罰球數據均創下生涯新高，帶領湖人在最後關頭拆穿魔術，以111比105搶下重要勝利，避免吞下3連敗。

湖人在這場比賽中一度領先16分，即便到第四節仍掌握領先優勢，然而魔術展現韌性，安東尼（Cole Anthony）獨拿6分搭配華格納（Franz Wagner）和班切羅（Paolo Banchero）的適時得分，在剩下2分39秒時追平比分。

關鍵時刻里夫斯挺身而出，他在接下來的時間接管戰局，頻頻造成犯規站上罰球線，一人包辦湖人最後的10分，隻手擊潰魔術。里夫斯在第四節就拿到13分，讓他寫下得分新高紀錄。

前一場罰球狀態低迷慘遭獨行俠逆轉的湖人，這場比賽在里夫斯的帶動之下，全隊32罰26中，罰球次數將近是對方的一倍。

戴維斯（Anthony 。Davis）得到15分11籃板4阻攻，出現5次失誤，顯然還沒有找到最好的狀態，也是湖人近期身陷苦戰的關鍵。羅素（D'Angelo Russell）拿下18分6助攻2阻攻，施羅德（Dennis Schroder）12分5助攻3籃板，布朗（Troy Brown Jr.）12分5籃板。

魔術第四節在好不容易追平比分之後，隨後進攻亂了章法，防守端更是頻頻犯規，給了里夫斯輕鬆取分的機會，斷送連續擊敗洛城雙雄的機會。

華格納獲得21分8籃板7助攻2抄截，班切羅21分6籃板3助攻，卡特（Wendell Carter Jr.）16分11籃板，佛爾茲（Markelle Fultz）12分10助攻；替補的安東尼則有17分5籃板3助攻。

辛苦搶下勝利的湖人，排名又擠下爵士，重新回到西區第10，目前和灰狼、爵士之間並無勝差；至於魔術仍是東區倒數第3。

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