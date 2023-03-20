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NBA／安戴托昆波完美大三元 洛培茲末節爆發逆轉暴龍

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波以完美命中率繳出本季第4次大三元。 美聯社
安戴托昆波以完美命中率繳出本季第4次大三元。 美聯社

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天9投全中，以完美命中率表現繳出22分13籃板10助攻2阻攻的全能數據，完成本季第4次大三元，生涯累積33次，同時也是約柯奇之後本季第2位以百分之百命中率達成大三元的球員。

除了「字母哥」的完美演出外，洛培茲（Brook Lopez）更在第四節拿下全部26分之中的17分，幫助公鹿扭轉戰局，並且穩住領先優勢，最終在主場以118比111力退暴龍。

安戴托昆波此役還達成一項重要里程碑，這是他在密爾瓦基的第712場出賽，超越布里吉曼（Junior Bridgeman），創下隊史最多出賽場次紀錄。

米道頓（Khris Middleton）此役13投7中包括5記三分球，貢獻20分8籃板5助攻，在他回到先發的6場比賽中有3場至少拿到20分；哈勒戴（Jrue Holiday）11分7助攻，波提斯（Bobby Portis）14分9籃板。

暴龍前三節在6人得分雙位數的均衡火力下，取得95比89領先優勢，然而第四節受制於公鹿的防守壓迫，投籃命中率大幅跌到僅有25%，洛培茲獨力演出8比0攻勢，一口氣超前比分。公鹿隨後掌控局面，暴龍即便力圖振作，仍是無力反擊。

范弗利特（Fred VanVleet）得到23分11助攻4籃板，阿努諾比（OG Anunoby）22分，伯爾特（Jakob Poeltl）20分6籃板，席亞康（Pascal Siakam）13分12籃板7助攻，崔蘭特（Gary Trent Jr.）18分。

暴龍中止3連勝，目前排名仍居東區第9。

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