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NBA／詹姆斯有望季末復出 湖人主帥：本週接受傷勢評估
詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣近3週，湖人隊排名也處於附加賽資格的邊緣，隨著例行賽邁入尾聲，詹姆斯何時回歸拯救球隊，令球迷相當好奇，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）今天也給出答案。
湖人今天主場迎戰魔術隊，漢姆賽前表示，「我們預計詹姆斯在本季某個時刻回歸，他最快在本週四（美國時間）接受隊醫評估，以檢查傷勢的復原情況。」
漢姆也指出詹姆斯缺陣期間，球隊得到不少收穫，「他的缺陣展現球隊有多元的武器，球員在攻防兩端都有能力，幫助我們實現目標。」漢姆也強調，「當詹姆斯回歸時，球隊會變得更強。」
詹姆斯稍早已脫掉保護靴，並進行罰球訓練。湖人後衛施羅德（Dennis Schroder）透露，「詹姆斯在加強訓練強度，期待能歸隊。」
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