NBA／亞歷山大、布克火力互飆 雷霆逆轉太陽近9戰奪7勝

本季打出生涯年的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天主場迎戰太陽再度大爆發，全場24投12中包括19罰16中豪取40分5籃板4助攻，更重要的是他在第四節最後5分鐘內包辦全隊16分之中的10分，幫助雷霆演出逆轉秀，以124比120擊退太陽。

全力爭取季後賽資格的雷霆展現驚人氣勢，在最近9場比賽中拿下7勝，目前排名西區第8，距離前面的勇士和獨行俠僅有0.5場、1場差距。雷霆接下來將展開客場4連戰，其中2場面對湖人、以及快艇、拓荒者等，勝負結果勢必牽動整個排名。

根據統計，這是亞歷山大本季第6次單場至少拿到40分，累積22次至少35分，在雷霆隊史上僅次於杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

「亞歷山大在下半場找回了感覺，帶給對手很大壓力，並且製造了很多犯規。」雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說。

What a #FantasyDuel between Book and SGA ‼️



Booker: 46 PTS, 4 REB, 64% FG, 52.3 FPTS

Shai: 40 PTS, 5 REB, 4 AST, 52 FPTS pic.twitter.com/TsIuL1DpVP — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年3月19日

雷霆上半場比賽一度落後15分之多，不過亞歷山大在下半場一人獨拿19分，加上多特（Luguentz Dort）也有16分進帳，雷霆多點攻勢，讓他們得以抵擋後兩節豪取30分的布克（Devin Booker）。

「我們當然擁有主場優勢。球迷充滿了活力，他們一直都是如此。這是一場關鍵比賽，你能感覺得出來。」亞歷山大說。太陽第四節初一度領先10分，但隨後雷霆殺出18比2的攻勢，局面也為之翻轉。

「輸球的責任在我，我得讓球員們在防守端打出整體性，而不是依賴先發陣容去提供攻守兩端的士氣。」談到球隊被吹了31次犯規，太陽主帥威廉斯（Monty Williams）則說：「在犯規方面，我們是聯盟表現最差的球隊之一。我們必須要修正這個問題。」

雷霆這場比賽一共得到36次罰球機會，命中29球，太陽則是24次罰球，得到17分，抵銷掉他們在三分球方面的優勢。

布克火力全開狂砍46分，本季第7次突破40分，也是第4次至少拿到45分，聯盟中僅次於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）；保羅（Chris Paul）則有14分13助攻6籃板3抄截的表現。在杜蘭特缺席的6場比賽中，太陽戰績是2勝4敗。

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