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NBA／渴望全面封鎖柯瑞神射 布魯克斯透露防守秘訣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布魯克斯(右)闡明死守柯瑞的決心。 美聯社
布魯克斯(右)闡明死守柯瑞的決心。 美聯社

布魯克斯（Dillon Brooks）儘管嘴上不饒人，不少言論都引發爭議，不過他在防守端的表現仍是有目共睹。

在今天主場對勇士的比賽中，布魯克斯發揮防守功力，迫使柯瑞（Stephen Curry）全場比賽15投僅5中，只拿到16分8籃板5助攻；在「浪花兄弟」同時熄火情況下，勇士第四節慘遭痛擊，以14分之差落敗，苦吞難堪的客場11連敗。

賽後談到對位柯瑞，布魯克斯表示：「柯瑞對於成為地球上最佳射手的渴望，和我每晚想要防守他的渴望相同。」

「在防守他這件事情上，你必須全神貫注。我看了有關柯瑞比賽的影片，理解他的打球方式，搞清楚他們的比賽計畫。他是一個競爭者，我熱愛與他交手，可能他不會喜歡我防守他的方式，但那的確很管用。」

布魯克斯繼續說道：「他現在得想辦法在我的防守下得分，但就像我所說的，像柯瑞這樣的球員，他已經在聯盟打了很多年，看過各式各樣的防守，你要找到方法做些不同的事情。」

灰熊教練和隊友也都十分肯定布魯克斯在防守端的傑出貢獻。傑克森（Jaren Jackson Jr.）說：「他的防守強度是最頂尖的那個層級，他是防守端的大師。」

主帥簡金斯（Taylor Jenkins）則表示，「布魯克斯絕對該入選今年賽季的年度防守第一隊。」

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