NBA／愛德華腳踝傷回歸時間未定 灰狼季後賽前景蒙陰影

在對公牛一戰中，愛德華（Anthony Edwards）不慎扭傷右腳踝，當下倒地面帶痛苦，手更是一直狂拍地板。他在離開球場後，隨即套上保護靴並回到場邊。現階段仍無法確認其傷勢需要休養多長時間，一些媒體也用無限期缺陣來形容他這次的受傷。

部分醫學專家在觀察影片透露，愛德華有可能是遭遇到1級扭傷，應該不至於到更嚴重的2級扭傷；但即便是這種情況，愛德華恐怕也需要1至2週的恢復時間。這對灰狼的附加賽乃至於季後賽之路都非常不樂觀。

就在昨天兩度延長苦戰敗給公牛後，灰狼「背靠背」作客多倫多又吞下敗仗，近期一波3連敗，且在6場比賽中輸掉5場，排名西區第8，且和雷霆、爵士已無勝差，甚至也只領先湖人0.5場勝差，很有可能連附加賽都摸不上邊。

「看到他倒地後表情如此痛苦，這對我們所有人來說都是一大打擊。我們現在還不知道他會缺席多久時間。」老將康利（Mike Conley）說。

總教練芬奇（Chris Finch）則表示：「沒人會因此憐憫我們，我們只能繼續戰鬥。」

進入生涯第3年的愛德華，本季已經先發71場，場均出賽36分鐘，得到24.7分5.9籃板4.4助攻1.6抄截，投籃命中率46.1%，三分命中率37.1%，幾乎各項數據都創下生涯新高，也帶領灰狼在唐斯（Karl-Anthony Towns）早早倒下的情況下，猶能維持住西區前7名席次。

「我會沒事的，但問題是我不知道我要缺席多久，」愛德華在接受採訪時說道，「即便傷勢沒有那樣嚴重，我也不知道我能用多快時間回到場上，現在真的很難說。穿著保護靴真的很難受，裡面完全不透氣。」

談到接下來的比賽，康利表示：「在球季最重要的這個階段，卻是少了唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華這兩位球隊最好的球員，這真的很艱難。我們也只能展現韌性，努力去解決難題。」

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