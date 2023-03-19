NBA／意識自己需做出改變 莫蘭特：用更好方式影響年輕人

對灰熊來說，沒有莫蘭特（Ja Morant）壓陣的打法和成績表現，一直都是外界津津樂道的話題。近期在莫蘭特陷入亮槍風波被禁賽之際，灰熊8場比賽取得5勝，包括一波主場8連勝，依然穩住西區第2名席次。

先前聯盟針對莫蘭特的事件祭出了8場禁賽處分，期間他將會損失66萬8659美元（約2048萬台幣）。包含前面缺席6場比賽，莫蘭特最快能在3月21日對獨行俠的比賽中回歸。

談到莫蘭特何時復出的問題，灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）表示：「最近我們一直在和莫蘭特交談，透過這些對話，我相信他已經準備好回歸了。但正如我之前所說，對於他的教導和指引將會是一個持續的過程。這一切都攸關於他自己如何去思考判斷，並做好復出的準備。」

先前在作客羅斯（Jalen Rose）所主持的節目上，莫蘭特正式公開道歉，並闡明自己身為一個榜樣人物，更應該要潔身自愛。

「我意識到有很多孩子都很崇拜我，甚至包括一些成年人也是我為榜樣。我意識到自己這次所犯的錯誤，這並不是一個好的榜樣應該做的事情。所以我必須做出改變，用更好的方式去影響年輕人。我必須更有責任感，也要用理智去做出一些更好的決定。」莫蘭特說。

莫蘭特也坦言自己往往會受到一些莫須有的指責，例如槍枝並非他所有，且警方也未查明有犯罪事實，因而落入對自己極度不利的境地。在透過去佛羅里達進行諮商後，莫蘭特坦言在身心靈方面都得到前所未有的平靜，也學習到可以用不同的方式，更正向地去處理壓力問題。

去年休賽季期間，莫蘭特和灰熊簽下五年1.93億美元的頂級新秀提前續約協議，合約明年開始執行，倘若今年賽季滿足「羅斯條款（Rose Clause）」，合約最高金額可以拿到2.31億美元。

不過由於亮槍風波導致大量缺賽，莫蘭特本季很可能會因為出席率低無法入選年度最佳陣容，根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，他將會因此少拿3000多萬美元，損失勢必非常慘重。

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