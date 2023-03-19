NBA／布朗森回歸感受MVP呼聲 藍道：球隊致命武器

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森一回歸就幫助尼克扳倒西區龍頭金塊。 美聯社
布朗森一回歸就幫助尼克扳倒西區龍頭金塊。 美聯社

近6場比賽缺席5場的布朗森（Jalen Brunson）重新回歸，他在首節就狂拿16分，並且在第四節最後雙方平手之際，個人拿下重要4分，搭配藍道（Julius Randle）的關鍵進球，一舉將比分拉開4分差；而金塊長達2分半鐘一分未得，種下敗因。

終場前43.1秒，布朗森站上罰球線並且把握住機會，當時主場也響起了「MVP」的呼聲。「當你可以贏球的時候，一切感覺都會很棒。我們還有很長的路要走，所以我必須繼續幫助球隊爭取勝利。」布朗森說。

布朗森一回來就得到全隊最高24分，另外還有5助攻2籃板；藍道和巴瑞特（RJ Barrett）也各拿超過20分。

藍道稱讚布朗森就像是球隊的致命武器。「他在場上做了很多事。人們也許只看到他的得分和傳球。但他在場上做的任何小事情都讓球隊變得更好。」

尼克雖然先前面臨3連敗，但近期又拉出3連勝，排名仍居東區第5。此外，尼克本季戰績來到42勝30敗，這是球隊自2012-13年的54勝以來單季最多勝表現。

談到布朗森的狀態，錫伯杜（Tom Thibodeau）表示：「他能夠先發上場，這可能比任何事情都更讓人興奮。雖然比賽一開始他的身手有些生鏽的感覺，不過隨著比賽進行，他逐漸進入自己的節奏，他表現很棒。」

賽後接受採訪時，布朗森直言自己的腳傷沒問題，現在感覺非常好，同時他也感謝球迷的大力應援。「我喜歡在這裡打球，這裡是最棒的地方，還有最好的球迷。」

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