NBA／自曝腳傷無礙 布朗森：贏球一切都感覺很好

紐約尼克的當家後衛布朗森（Jalen Brunson），今晚傷癒復出帶動全隊攻勢，最後以116比110擊敗西區盟主丹佛金塊隊。

法新社報導，尼克隊控球後衛布朗森近期因腳傷所苦，最近6戰只出場1次，但他今天面對2屆NBA最有價值球員約柯奇（Nikola Jokic）展現場上影響力，讓金塊隊在最近6戰中苦吞第5敗。

Jalen Brunson went OFF in his first quarter back in the Knicks lineup 👨‍🍳



16 PTS, 6/8 FG



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布朗森全場拿下24分，並在比賽還剩24秒時為羅賓森（Mitchell Robinson）送出關鍵助攻，讓羅賓森以空中接力灌籃鎖定勝局。

布朗森表示，「我感覺很好，很高興回來，很高興我們贏了。當你贏的時候，一切都感覺很好。」

Mitchell Robinson with the alley-oop DAGGER 🗡️✈️pic.twitter.com/Jitq9hxka2 — Knicks Nation (@KnicksNationCP) 2023年3月18日

布朗森剛從腳傷中康復，他說：「我有點擔心，但我的意思是，一切都按計畫進行。我沒有異狀，所以我繼續向前，繼續比賽。」

「我們一直在戰鬥。這是一場跑動的比賽，他們是西區盟主是有原因的，約柯奇是兩屆年度MVP也是有原因的。我們自始都保持冷靜。」

金塊隊方面，塞爾維亞籍的約柯奇得到24分、10個籃板和8次助攻，但也有6次失誤。

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