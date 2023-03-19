NBA／湯普森秀4次奪冠挑釁 布魯克斯反嗆：你爛透了

今日，勇士隊與灰熊隊再次上演「世仇之戰」，雖然比賽在第四節尾聲便已大致底定，但球員之間的罵戰卻未停歇，尤其是湯普森（Klay Thompson）與布魯克斯（Dillon Brooks）的糾葛。

近年來，勇士和灰熊之間因附加賽、季後賽對壘，以及伊古達拉（Andre Iguodala）往返兩隊掀起的話題等因素，掀起了濃濃的火藥味，也讓雙方比賽變得格外激烈。今日賽事，灰熊以133：119大勝勇士，送給對方客場第11連敗，其中，布魯克斯對於柯瑞（Stephen Curry）的防守，使後者僅得16分，可說是致勝關鍵之一。

How many road wins do the Warriors have since January 1st? pic.twitter.com/mynHySgqFA — Bryson🐻 (@BrysonWright3) 2023年3月19日

不僅場上，布魯克斯在場下也不落人後，根據灰熊記者柯爾（Damichael Cole）推特，他在比賽要結束時，對著湯普森說：「你爛透了。」雖然尚未確定是否為同時發生，但湯普森也在比賽剩餘17秒時，對著布魯克斯數著「4」，明顯是要展示自己與對方的冠軍戒指數量比。

Dillon Brooks from the bench to Klay Thompson before the game ended:



“You suck!” — Damichael Cole (@DamichaelC) March 19, 2023

雖然布魯克斯才在賽後受訪時，表示自己要保持冷靜，叫記者「不要問瘋狂問題」，但他還是回應了湯普森的嘲諷，「他就是在說有4個戒指。我們的目標也是，獲得一枚戒指。我明白這是一個過程。」布魯克斯還開玩笑，「我在舊金山有很多資產。」

Klay Thompson counting the number of 3’s Dillon Brooks made tonight pic.twitter.com/i4a97zP1ZZ — Parker Fleming (@PAKA_FLOCKA) 2023年3月19日

此外，布魯克斯也強調他與湯普森之間的垃圾話不是什麼惡意的。「我們之間的垃圾話是友好的垃圾話。」

灰熊與勇士已在今日結束例行賽所有對陣，並以2：2握手言和，但它們目前分居西區第2、第7，頗有機會在季後賽重逢，延續雙方恩怨情仇。

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