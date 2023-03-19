NBA／爵士關鍵攻守逆轉綠衫軍 擠下湖人重回西區第10

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
投進關鍵三分球的馬卡南獲得28分。 美聯社
投進關鍵三分球的馬卡南獲得28分。 美聯社

終場前1分19秒還落後4分的爵士，先是靠著馬卡南（Lauri Markkanen）轟進一記重要三分球，隨後霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）在剩下35.3秒切入得手，一舉超前比分；新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）更在禁區封下G.威廉斯（Grant Williams）的出手，成功捍衛球隊勝利。爵士歷經艱辛苦戰之後，以118比117力退綠衫軍。

爵士最近4場比賽拿下3勝，壓過2連敗的湖人，排名重新擠上西區第10；塞爾蒂克則是中止2連勝，目前他們在這波客場6連戰中取得3勝2敗的成績，最後一戰將前去挑戰國王。由於76人近期強勢8連勝，塞爾蒂克也以些微勝率之差讓出東區第2名席次。

最後關頭送出助攻和切入得分的霍頓-塔克，此戰拿下19分7籃板5助攻；馬卡南得到28分10籃板3助攻，其中12分出現在第四節。歐林尼克（Kelly Olynyk）13分13籃板6助攻，凱斯勒12分14籃板3阻攻，阿巴吉（Ochai Agbaji）16分。

爵士在比賽中有時會採取混合聯防，並且針對泰托姆（Jayson Tatum）的進攻執行包夾，這也讓其他球員有外線空檔機會，全場三分球51投22中，只比本季球隊最高紀錄少一球。

不過就在霍頓-塔克切入得手超前比分後，泰托姆隨後出手三分未中。而霍頓-塔克之後出現失誤，綠衫軍也沒能把握機會，威廉斯禁區出手遭到爵士夾擊，無法有效找到投籃空檔。

威廉斯此戰砍進7顆三分球，拿到23分，布朗（Jaylen Brown）貢獻25分6助攻4籃板；泰托姆僅出手12次，只拿到15分6助攻3籃板；替補的波格登（Malcolm Brogdon）則是貢獻16分5籃板4助攻。

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