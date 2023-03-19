聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／金塊近6戰吞5敗 約柯奇坦言：需要開始擔心了
好不容易上一戰才擊退墊底球隊活塞中止連敗，今天金塊面對近況出色的尼克，雖然第三節一度領先兩位數分差，但隨後遭遇尼克強勢反擊，金塊難以招架，進入第四節更是一路苦戰，在擋不住布朗森（Jalen Brunson）和藍道（Julius Randle）的情況下，最終不支倒地，以110比116再度落敗。
穆雷（Jamal Murray）得到25分6助攻4籃板，約柯奇（Nikola Jokic）則是有24分10籃板8助攻的表現，不過兩人第四節一共8投3中，只拿到7分。金塊在最近6場比賽中吞下5敗，雖然貴為西區龍頭，但這樣的近況對於即將來臨的季後賽來說，可不是好事情。
「我的意思是，這確實和你說的一樣，事實就是如此。我們是時候需要開始擔心了。」約柯奇賽後表示。
尼克在第三節後段打出20比7的攻勢，將比分追平；第四節後段他們又以10比2的進攻順利關門。
藍道此役獲得20分7籃板4助攻，巴瑞特（RJ Barrett）21分4籃板；哈特（Josh Hart）13分8籃板5助攻，奎克利（Immanuel Quickley）10分，羅賓森（Mitchell Robinson）8分9籃板。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言