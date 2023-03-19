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NBA／反駁重攻輕守抨擊 拉文：我是最好防守者之一

聯合新聞網／ 綜合報導
拉文在今日比賽僅得18分，但公牛最終仍獲得勝利。 美聯社
拉文在今日比賽僅得18分，但公牛最終仍獲得勝利。 美聯社

與全能球星相比，公牛隊明星後衛拉文（Zach LaVine）一直給人「重攻輕守」的印象，但他在日前跳出來捍衛自己，反駁這種說法。

拉文在剛出道時，靠著灌籃大賽與葛登（Aaron Gordon）的史詩對決，給人「勁爆體能」的印象；再靠著正賽日益成熟的三分球，被冠上「神射手」封號。然而，與多元進攻手段相比，他的防守卻備受質疑，網路上更曾出現拉文因防守失誤，而被隊友批評的片段。

對於這種看法，根據公牛記者格林堡（Daniel Greenberg），昨日對上老東家灰狼隊，砍下39分的拉文於賽後回應，「人們可以隨意評論我的防守。我一直以來都是最好的對球防守者之一，在一對一的情況下，沒有很多人可以從我身旁穿過去。」

人們有這種評價，或許是因為拉文的進攻過於出色，顯得防守端不起眼。根據《ClutchPoints》，拉文的防守效率值（ Defensive rating）為聯盟平均值的111.7，雖然還有進步空間，但距離「糟糕防守者」仍有一段差距。

拉文在賽季初狀況欠佳，讓休賽季剛獲得頂薪合約的他飽受抨擊，但隨著球季進行，他的數據已逐漸好轉，能以近4成的三分命中率砍下場均25.1分。

在今天主場對熱火的比賽中，公牛陣中4人至少拿到17分，德羅展（DeMar DeRozan）獲得24分10助攻5籃板，拉文18分7助攻4籃板，懷特（Coby White）和貝佛利（Patrick Beverley）各拿18分、17分。佛西維奇（Nikola Vucevic）也有13分10籃板進帳。

公牛最終以113比99拿下勝利，在最近5場比賽中奪下4勝，和前面老鷹、暴龍的差距縮小到1.5場。

公牛 拉文

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