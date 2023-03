NBA／反駁重攻輕守抨擊 拉文：我是最好防守者之一

與全能球星相比,公牛隊明星後衛拉文(Zach LaVine)一直給人「重攻輕守」的印象,但他在日前跳出來捍衛自己,反駁這種說法。

拉文在剛出道時,靠著灌籃大賽與葛登(Aaron Gordon)的史詩對決,給人「勁爆體能」的印象;再靠著正賽日益成熟的三分球,被冠上「神射手」封號。然而,與多元進攻手段相比,他的防守卻備受質疑,網路上更曾出現拉文因防守失誤,而被隊友批評的片段。

對於這種看法,根據公牛記者格林堡(Daniel Greenberg),昨日對上老東家灰狼隊,砍下39分的拉文於賽後回應,「人們可以隨意評論我的防守。我一直以來都是最好的對球防守者之一,在一對一的情況下,沒有很多人可以從我身旁穿過去。」

人們有這種評價,或許是因為拉文的進攻過於出色,顯得防守端不起眼。根據《ClutchPoints》,拉文的防守效率值( Defensive rating)為聯盟平均值的111.7,雖然還有進步空間,但距離「糟糕防守者」仍有一段差距。

拉文在賽季初狀況欠佳,讓休賽季剛獲得頂薪合約的他飽受抨擊,但隨著球季進行,他的數據已逐漸好轉,能以近4成的三分命中率砍下場均25.1分。

“People can talk about my defense all they want to. I've always been one of the best on-ball defenders. One-on-one situations, there's not a lot of people that are going to get by me.”

- Chicago Bulls guard Zach LaVine



(Via @chicagobulls)