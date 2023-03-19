NBA／安比德、馬克西合砍62分 76人輕鬆收下8連勝

賽前已達7連勝的76人隊，在今日對上溜馬隊前，傳來哈登（James Harden）與塔克（PJ Tucker）因傷缺陣的壞消息，不過，這依然阻止不了安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）的發揮，兩人合砍62分帶領球隊以141：121拿下8連勝。

雖然76人隊少了兩名先發，但溜馬陣容同時也被傷病困擾，當家控衛哈利伯頓(Tyrese Haliburton)，板凳戰力杜阿爾特（Chris Duarte）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）都因腳踝傷勢作壁上觀，也讓76人在首節便取得十分領先。即便溜馬在二、三兩節皆能維持分差，76人仍於末節前段將比數拉開至125：105，並順利收下比賽。

Joel Embiid is the first player in Sixers history to drop 30+ points in 9 straight games.



Tonight: 31 PTS, 7 REB, 7 AST 🔥



Sixers have won 8 straight. pic.twitter.com/B5aXEKQcUO — NBA (@NBA) 2023年3月19日

安比德日前才在對陣黃蜂隊時豪取38分，單季累積25場35分以上的比賽，追平名人堂球星摩西馬龍（Moses Malone）高懸41年中鋒紀錄。雖然安比德本日獲得31分無緣創下「大帝」障礙，卻仍以15投10中的高標命中率，加上13次罰球得手10次，以及全隊最高7次助攻的全能表現，為球隊奠定勝基。

除了安比德外，馬克西也是球隊致勝功臣。在哈登缺席情況下，馬克西單人扛下後場組織進攻責任，用超過5成的三分球命中率拿下31分，7次助攻也和安比德如出一轍；另外，接替哈登先發的梅爾頓（De'Anthony Melton）在防守端表現出色，有6次抄截的表現。溜馬部分，則有三名球員得分超過20，分別是奈史密斯（Aaron Nesmith）、奈哈德（Andrew Nembhard）與透納（Myles Turner），依序砍下25、22、20分。

這場比賽過後，8連勝的76人以48勝22負位居東區第3，持續緊追塞爾蒂克；吞敗的溜馬雖以32勝39位列東區第12，但離第10名也只有一場之差，仍有機會爭取附加賽資格。

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