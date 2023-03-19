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NBA／快艇第四節慘遭魔術翻盤 衛少：輸球責任在我

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克(中)全場正負值達-15，主動扛下輸球責任。 路透社
衛斯特布魯克(中)全場正負值達-15，主動扛下輸球責任。 路透社

挾著連勝氣勢主場贏戰來訪的魔術，快艇在領先8分情況下進入決勝期，沒想到佛爾茲（Markelle Fultz）和卡特（Wendell Carter Jr.）第四節聯手攻下24分，率領球隊以6成命中率狂轟39分，一口氣逆轉戰局，反以113比108擊沉快艇，終結對方4連勝。

在雷納德（Kawhi Leonard）和鮑威爾（Norman Powell）都缺席之下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打滿第四節，然而他在初期率隊沒有穩住領先優勢，讓魔數迅速追回比分差距，賽後他主動攬下輸球責任。

「今晚輸球責任在我身上，我打得太差了，剛開始的時候打得不錯，但下半場發揮太糟糕了。」衛斯特布魯克賽後說道。談到明天球隊背靠背的比賽，他也誓言反彈，「我已經迫不及待要在明天比賽登場了。」

衛斯特布魯克此戰14投5中，得到14分9助攻5籃板，出現6次失誤，正負值達-15，全隊最差表現；至於喬治（Paul George）雖然拿下30分，但也發生6次失誤。祖巴茲（Ivica Zubac）16分16籃板2阻攻，莫里斯（Marcus Morris Sr.）13分。

佛爾茲率魔術上演第四節逆轉秀。 美聯社
佛爾茲率魔術上演第四節逆轉秀。 美聯社

喬治同樣力挺衛斯特布魯克，他表示：「衛斯特布魯克是75大球星，他知道該如何去調整自己。我一直都支持他。」對於雷納德不在自己必須扛下更多控球責任，喬治認為：「我們在訓練中就是這樣做的，我不是很突然才接到這些任務。我們很早就知道雷納德今天不會上場。」

魔術陣中3人得分超過20分，佛爾茲飆出28分6籃板4助攻4抄截，卡特得到27分12籃板3抄截2阻攻，華格納（Franz Wagner）20分4籃板4助攻；替補的安東尼（Cole Anthony）也貢獻18分8籃板。

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