NBA／無懼對手放投外線 衛少：祝福那些人好運

在為快艇效力的9場比賽中，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）場均出賽29.2分鐘，可以貢獻13.4分7.4助攻4.4籃板1.4抄截，投籃命中率達48.5%。

對於自己背負一些球迷罵名和質疑聲浪從湖人轉戰快艇，雖然地點沒有變化，但箇中滋味衛斯特布魯克冷暖自知，他在接受採訪時也很感激快艇上下都很照顧他。

「這確實是很大的變化，我需要時間去適應，挺過這樣的過渡期。幸好這裡的每個人都在幫助我，讓這個轉變的過程變得更輕鬆。」衛斯特布魯克說。

談到對手往往會在防守時選擇放掉他，衛斯特布魯克也笑著說道：「我可以做任何我想做的事情，這對我來說蠻不錯的。祝福那些持續這樣做的人好運吧！」

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