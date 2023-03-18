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NBA／讚衛少注入正面能量 泰隆魯：活力激情感染全隊
儘管加入快艇的前5場比賽都吞敗，飽受外界質疑，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）很快就融入了以雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）為首的快艇體系，近期殺出一波4連勝，排名稍微穩住西區第5名席次。
根據統計，衛斯特布魯克在最近5場比賽的正負值達到+42。即便球風頗受爭議，但對於總教練泰隆魯（Tyronn Lue）來說，「衛少」其實是能為球隊帶來更多正面效應。
「在面對勇士的那場比賽中，衛斯特布魯克在每一次暫停都會跟曼恩（Terance Mann）說，『我們要去爭搶每一個進攻籃板』」泰隆魯說，「他在比賽中所展現的高強度氣氛和激情對我們來說非常重要。這真的很不錯，他認讓我們平常訓練都變得更激烈，如果沒有他，我不認為我們訓練成效會這麼好。」
「他每天都在為球隊注入能量，他的活力真的很能感染整支球隊。」
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