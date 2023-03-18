快訊

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

NBA／里拉德爆砍41分無用 綠衫軍送拓荒者5連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆(左)持球突破里拉德防守。 法新社
泰托姆(左)持球突破里拉德防守。 法新社

下半場一度領先21分的塞爾蒂克，在第四節遭遇到里拉德（Damian Lillard）單節狂砍25分的火力大爆發，所幸家底累積夠深厚，依然在比賽中擋住拓荒者的反撲，以126比112場奪勝。

面對7連勝的76人，塞爾蒂克努力穩住東區第2名席次，近期也是5戰奪4勝，以49勝22敗領先1場勝差；至於拓荒者卻是吞下5連敗，排名落到西區第13，與第10名的湖人差距已經來到2.5場，附加賽資格可說是漸行漸遠。

「我們能夠全力拚搏的比賽已經所剩無幾。我們今晚面對的是一支更優秀的球隊，他們是聯盟中的頂尖強權之一，」總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）說，「當你和這樣的球隊對戰時，你不能搬石頭砸自己的腳，你必須打出非常出色的比賽才有機會取勝。」

里拉德狀態還是維持高檔，此戰又飆出41分5助攻4籃板，本季累積15次破40分，高居聯盟之冠。然而這樣的表現卻無力挽回球隊連敗頹勢。

「里拉德今天又抓狂了，幸好我們保持冷靜並且做出回應。」史馬特（Marcus Smart）說。史馬特此役拿到15分6助攻4抄截，成為隊史第4位累積超過900次抄截的球員。

泰托姆（Jayson Tatum）挾著18罰16中的優勢，攻下34分12籃板4助攻3抄截，本季累積38次突破30分，追平哈維契克（John Havlicek），並列隊史第2多。布朗（Jaylen Brown）獲得27分6籃板5助攻2抄截，霍福特（Al Horford）12分10助攻5籃板。

「感覺我們球隊又找回了競爭態度，我們必須延續這樣的氣勢。」馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

相關新聞

NBA／無懼對手放投外線 衛少：祝福那些人好運

在為快艇效力的9場比賽中，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）場均出賽29.2分鐘，可以貢獻13.4分7.4助攻4.4籃板1.4抄截，投籃命中率達48.5%。 對於自己背負一些球迷

NBA／本季4次關鍵罰球失手 「交易AD」成推特趨勢

戴維斯（Anthony Davis）在今天比賽最後重要兩罰只命中一球，結果反被克萊柏（Maxi Kleber）轟進逆轉絕殺三分球，以1分之差主場飲恨，排名又往下跌。 雖然誓言振作，決心率湖人搶進

NBA／讚衛少注入正面能量 泰隆魯：活力激情感染全隊

儘管加入快艇的前5場比賽都吞敗，飽受外界質疑，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）很快就融入了以雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）為首的快艇體系，近期

NBA／里拉德爆砍41分無用 綠衫軍送拓荒者5連敗

下半場一度領先21分的塞爾蒂克，在第四節遭遇到里拉德（Damian Lillard）單節狂砍25分的火力大爆發，所幸家底累積夠深厚，依然在比賽中擋住拓荒者的反撲，以126比112場奪勝。 面對7

NBA／湖人絕殺惡夢重現 主帥：彷彿想到溜馬那場

克萊柏（Maxi Kleber）在最後時刻拿到關鍵6分，包括一記逆轉戰局的致命絕殺三分球，直接擊沉對手。 這一幕彷彿讓人想起去年11月29日湖人主場對溜馬的比賽。當時湖人在大幅領先優勢下，一步一

NBA／布魯克斯故意推倒攝影師 遭罰款3.5萬美元

言行屢有爭議的布魯克斯（Dillon Brooks），又因在熱火主場推倒攝影師，以違反運動道德的行為遭聯盟罰款35000美元（約107萬台幣）。 先前灰熊作客慘敗給熱火，在比賽進行到第二節2分4

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦