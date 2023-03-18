NBA／里拉德爆砍41分無用 綠衫軍送拓荒者5連敗

下半場一度領先21分的塞爾蒂克，在第四節遭遇到里拉德（Damian Lillard）單節狂砍25分的火力大爆發，所幸家底累積夠深厚，依然在比賽中擋住拓荒者的反撲，以126比112場奪勝。

面對7連勝的76人，塞爾蒂克努力穩住東區第2名席次，近期也是5戰奪4勝，以49勝22敗領先1場勝差；至於拓荒者卻是吞下5連敗，排名落到西區第13，與第10名的湖人差距已經來到2.5場，附加賽資格可說是漸行漸遠。

「我們能夠全力拚搏的比賽已經所剩無幾。我們今晚面對的是一支更優秀的球隊，他們是聯盟中的頂尖強權之一，」總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）說，「當你和這樣的球隊對戰時，你不能搬石頭砸自己的腳，你必須打出非常出色的比賽才有機會取勝。」

里拉德狀態還是維持高檔，此戰又飆出41分5助攻4籃板，本季累積15次破40分，高居聯盟之冠。然而這樣的表現卻無力挽回球隊連敗頹勢。

「里拉德今天又抓狂了，幸好我們保持冷靜並且做出回應。」史馬特（Marcus Smart）說。史馬特此役拿到15分6助攻4抄截，成為隊史第4位累積超過900次抄截的球員。

泰托姆（Jayson Tatum）挾著18罰16中的優勢，攻下34分12籃板4助攻3抄截，本季累積38次突破30分，追平哈維契克（John Havlicek），並列隊史第2多。布朗（Jaylen Brown）獲得27分6籃板5助攻2抄截，霍福特（Al Horford）12分10助攻5籃板。

「感覺我們球隊又找回了競爭態度，我們必須延續這樣的氣勢。」馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

udn討論區