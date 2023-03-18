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NBA／本季4次關鍵罰球失手 「交易AD」成推特趨勢

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯關鍵罰球失手成了外界討論的焦點。 路透社
戴維斯關鍵罰球失手成了外界討論的焦點。 路透社

戴維斯（Anthony Davis）在今天比賽最後重要兩罰只命中一球，結果反被克萊柏（Maxi Kleber）轟進逆轉絕殺三分球，以1分之差主場飲恨，排名又往下跌。

雖然誓言振作，決心率湖人搶進季後賽，但戴維斯本場得到26分10籃板之餘，最後關頭的防守選擇和罰球失手還是讓湖人失去奪勝契機。賽後國外媒體還剪輯一段影片，內容是戴維斯本季4次錯失關鍵罰球導致球隊敗北的畫面。

11月29日湖人主場對溜馬，在大幅領先優勢下，逐漸被對手追上，終場前43.6秒湖人領先1分，戴維斯兩罰一中，之後雙方各進一球，溜馬二輪新秀奈哈德（Andrew Nembhard）最終轟進逆轉絕殺三分球，讓湖人無語問蒼天。

12月10日客場對76人的比賽中，湖人第四節演出大逆轉，從落後18分急起直追，但戴維斯最後3.1秒兩罰一中，錯失贏球機會，最終76人死裡逃生在延長賽勝出。

12月14日主場對塞爾蒂克，戴維斯在剩下28.2秒兩罰落空，領先2分的湖人無法進一步擴大領先差距，之後泰托姆（Jayson Tatum）跳投得手將比賽逼進延長，最後以一波12比0的攻勢終結紫金軍團。

眼見每一勝都重要的湖人再次惡夢重現，許多失落的球迷也在留言區狂發感想。「如果我們再多進幾個罰球，我們很輕易就能拿到勝利了。AD他們錯過機會，罰球啊」、「AD一直在讓球隊在最後關頭失望。也許他真的不是球隊需要的那個人」、「他們應該去球場日以繼夜的練習罰球」、「失手罰球比那顆三分球更讓人難以吞嚥」、「AD是我見過最軟的球星」。

甚至就連在推特上，「Trade AD」一度衝上美國流行趨勢首位，之後「Thanks AD」則是躍居第一，但顯然這大概是獨行俠或其他球隊的「感激之意」吧。

截自推特
截自推特

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