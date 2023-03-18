NBA／湖人絕殺惡夢重現 主帥：彷彿想到溜馬那場

克萊柏（Maxi Kleber）在最後時刻拿到關鍵6分，包括一記逆轉戰局的致命絕殺三分球，直接擊沉對手。

這一幕彷彿讓人想起去年11月29日湖人主場對溜馬的比賽。當時湖人在大幅領先優勢下，一步一步被對手追上，最後更被二輪新秀奈哈德（Andrew Nembhard）幾乎是同一個位置轟進逆轉絕殺三分。

Andrew Nembhard hits the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Pacers! #TimingEmotions pic.twitter.com/lFv43RTHxG — NBA (@NBA) 2022年11月29日

當時詹姆斯（LeBron James）的防守漏人引發不少討論，今天撲上前的換成戴維斯（Anthony Davis），他在最後關頭的三分球出手犯規、兩罰一中、協防過度漏掉外圍等待的克萊柏，同樣也成了外界討論的焦點。

「這情況真的很艱難，感覺之前被溜馬絕殺的那個畫面又回來了。」湖人主帥漢姆（Darvin Ham）說。

湖人今天總共獲得31次罰球機會，比對手多出12次，但三分球則是慘輸11個之多，且31罰失手12球，斷送了球隊好不容易翻轉戰局所取得的領先優勢。

「厄文的（Kyrie Irving）的假動作有點影響到我，讓我認為他可能會出手，這導致我沒能阻止克萊柏的三分出手。」戴維斯說。

漢姆最後也強調：「如果我們罰球都能把握，也許就不用討論防守對方絕殺三分球這個問題了。」

獨行俠慶祝勝利 美聯社

udn討論區