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NBA／下半場落後29分仍逆轉馬刺 灰熊狂寫紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰熊上演大逆轉。 美聯社
灰熊上演大逆轉。 美聯社

面對聯盟排名倒數第2的馬刺，灰熊出乎意料在第三節一度落後29分之多，不過靠著比賽後段的瘋狂追分秀，加上布魯克斯（Dillon Brooks）第四節剩下1.8秒轟進追平比分的關鍵三分球，灰熊得以續命，並在延長賽一舉勝出，以126比120驚險擊敗馬刺，寫下隊史最大分差的逆轉勝紀錄。

傑克森（Jaren Jackson Jr.）此戰拿下28分5籃板4阻攻，貝恩（Desmond Bane）21分8籃板7助攻3抄截，瓊斯獲得20分10籃板10助攻，送出生涯首次大三元；至於布魯克斯則是進帳16分5籃板3抄截。灰熊陣中共7人得分雙位數。

灰熊在莫蘭特（Ja Morant）缺席的7場比賽中取得4勝3敗的成績，目前仍以42勝27敗和國王並列。

對於球隊遭到大逆轉，波波維奇表示：「下半場少了索漢（Jeremy Sochan）和貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）真的對球隊的傷害很大，我們陣容變得很薄弱。」索漢和貝茲‧裘普都打不到15分鐘就退場。

柯林斯（Zach Collins）得到24分8籃板4助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）25分5籃板5助攻，強森（Keldon Johnson）21分5籃板3抄截，布蘭漢（Malaki Branham）18分6籃板。

「我們一度建立那麼大的領先優勢，不應該輸掉這場比賽。」柯林斯說。瓦賽爾則表示，「輸掉這樣的比賽很讓人受傷，太難受了；我們不能這樣浪費自己的領先優勢。我們只能繼續前進。」

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