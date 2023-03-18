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NBA／德羅展49分創賽季新高 合體拉文2OT退灰狼

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
德羅展飆49分創賽季新高。 路透社
德羅展飆49分創賽季新高。 路透社

在主力得分悍將愛德華（Anthony Edwards）只打8分鐘就受傷退場的情況下，灰狼雖然奮力與公牛周旋到兩度延長，但面對德羅展（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）左右連拳合砍88分的強勢火力，灰狼最終仍是以131比139苦戰落敗。

灰狼最近5場比賽吞下4敗，西區排名可能會被後面緊追的湖人超越；至於公牛則是4戰3勝名列東區第10，領先溜馬和巫師半場勝差。

儘管對手缺兵少將，但前三節打完，灰狼靠著更好的三分外線和籃板保護，取得10分領先優勢；不過德羅展和拉文在第四節聯手拿下24分，直接壓過對手全部分數，在最後時刻德羅展切入得手，硬是追平比分。

進入首次延長，公牛還是處於追趕狀態，這次輪到拉文力挽狂瀾。貝佛利（Patrick Beverley）成功抄球後，把球交給拉文，讓他在剩下11.1秒突破禁區放進兩分，將比賽又逼進2次延長。兩次都未能守成的灰狼，面對公牛三劍客的強攻顯然力有未逮，3人包辦全隊所有得分，在驚濤駭浪中一舉甩開對手，艱辛搶下勝利。

德羅展全場25投15中包括18罰17中，狂攻賽季新高49分，另外還有抓下14個籃板也是賽季新高，外加4助攻3抄截；拉文同樣25投15中，豪取39分5助攻4籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）21分11籃板4助攻3阻攻2抄截。

公牛三劍客包辦109分，佔全隊近8成得分量。

灰狼以老將康利（Mike Conley）的28分為最高，還有6助攻5籃板3抄截；戈貝爾（Rudy Gobert）21分19籃板5阻攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）25分6籃板4助攻，安德森（Kyle Anderson）11分12助攻10籃板2阻攻，完成生涯第4次大三元。

愛德華退場前得到8分，他的傷勢具體狀況仍需要等待後續檢查。

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