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NBA／勇士客場10連敗追平兩紀錄 柯爾：相信好事快發生

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞攻下31分，但勇士還是苦吞客場10連敗。 法新社
柯瑞攻下31分，但勇士還是苦吞客場10連敗。 法新社

衛冕軍勇士今天客場之旅來到亞特蘭大，儘管球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）全場拿下31分，但老鷹靠著全隊7人上雙的團隊火力，硬是賞給勇士客場10連敗，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）就表示，要在NBA中贏得客場比賽本來就不是一件容易的事情，但他也對球隊的努力感到滿意，並相信好事很快就會發生。

本賽季客場戰績在聯盟排在末段班的勇士，近期更是苦吞一波客場9連敗，而今天與老鷹之戰雖然勇士在進攻端依舊火力全開，先發五虎得分都上雙，但是防守端卻仍舊無法找回壓制力，讓老鷹不僅楊恩（Trae Young）、柯林斯（John Collins）得分超過20分，全隊共有7人得分上雙。

而勇士今天則是以柯瑞拿下31分表現最佳，且他本賽季在客場繳出平均31.2分、6.7籃板、6.2助攻的成績，還優於他在主場的平均28.9分、5.5籃板、6.3助攻，但柯瑞本賽季出賽場次，客場勝率僅2成、主場卻高達8成。

對於讓勇士吞下客場10連敗，追平火箭的本賽季最長客場連敗之旅，也是柯爾執掌勇士兵符以來最長的客場連敗，老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）說：「這是一場很棒的勝利，我們把戰術執行得很好，球員在攻守兩端都傑出的完成工作，特別是柯林斯他在第四節的幾次籃板保護相當關鍵。」

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