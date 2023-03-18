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NBA／安比德再度爆發狂寫紀錄 主帥盛讚：統治攻守兩端

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德近況火燙，MVP呼聲水漲船高。 路透社
安比德近況火燙，MVP呼聲水漲船高。 路透社

在官方MVP排行榜超越約柯奇（Nikola Jokic）躍居聯盟第一的安比德（Joel Embiid），近況可說是相當火熱，今天作客夏洛特再度發飆，僅上場29分鍾就豪取38分13籃板5助攻4阻攻，搭配哈登（James Harden）的大三元演出，76人秋風掃落葉，全場最多贏到42分，讓比賽早早就進入垃圾時間，以121比82痛宰黃蜂，輕鬆收下7連勝。

挾著這波贏球氣勢，76人和第2名的塞爾蒂克之間差距縮小到0.5場，落後公鹿則有2.5場勝差。和上個賽季同期相比，76人已經拿到47勝，進步大幅超前，有望挑戰2000-01年單季56勝以來的最佳表現。

安比德已經連續5場比賽至少拿到30分3阻攻，這是NBA和ABA合併以來，聯盟第2位有如此表現的球員，前一人正是「人間兇器」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

此外，安比德本季也累積25次至少拿到35分，成為NBA和ABA合併以來該數據累積最多次的中鋒，追平摩西馬龍（Moses Malone）。他的優異表現更讓全場76人球迷不斷高呼「MVP！」

「安比德真的太出色了，」76人主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後表示，「他一直在把球送進籃框，同時也統治了防守端。他一直在傳正確的球，讓隊友融入到球隊之中。他控制了比賽。」

在安比德持續閃耀之下，哈登也樂於扮演組織進攻的角色，這場比賽他又拿到11分11籃板10助攻3抄截，最近7場比賽有6場送出兩位數助攻，完成本季第5次大三元，生涯累積74次。另一方面，哈登生涯助攻數累積6960次，超越傳奇後衛庫西（Bob Cousy），排名提升至史上第20。

「我喜歡我們這場比賽的防守也，也喜歡我們球權轉移的方式，這是一場很棒的勝利。」瑞佛斯說。

近期傳出可能老闆換人的黃蜂，在輸球之後，本季已經確定無緣季後賽。這已經是黃蜂連續7年沒有闖進季後賽。

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