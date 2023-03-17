NBA／與灰熊布魯克斯水火不容的格林 竟是他大學時期偶像

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）自去年季後賽起與勇士隊結怨，其中勇士防守悍將格林（Draymond Green）就常在網路上和他唇槍舌戰，不過近日有媒體挖出布魯克斯大學時期的受訪影片，格林竟然是他當時的偶像。

布魯克斯去年季後賽惡意犯規害小裴頓（Gary Payton II）受傷，自此之後灰熊與勇士成為世仇，每當兩隊交手就話題滿滿。布魯克斯日前公開表明不喜歡格林，稱他如果不在勇士，將一事無成，格林則回酸布魯克斯是「小丑」，是灰熊無法奪冠的主因。

沒想到格林竟是布魯克斯大學時期的偶像，他2016年3月受訪時表示，「我告訴教練，『我想成為球隊的格林』，沒想到我就是這個角色。真的太棒了，我不會將這機會視為理所當然，會繼續努力。」

Dillon Brooks said he wanted to be like Draymond Green for this team. pic.twitter.com/pgLvjxU1ML — Hayden Kim (@HayDayKim) 2016年3月25日

勇士2015-16年賽季拿到破紀錄的73勝9敗，格林生涯首度入選明星賽，也入選年度最佳防守陣容。雖然勇士最終只拿下亞軍，但格林優異的表現，確實可能成為當時許多年輕球員的榜樣。

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