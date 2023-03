NBA／衛冕軍傷兵滿營 勇士急簽兩球員力保季後賽

隨著季後賽將近,NBA各隊15人名單也漸趨確定,其中,因各種因素導致人手短缺的勇士隊,便在稍早將前鋒蘭姆(Anthony Lamb)雙向合約轉正為第15人,並額外以雙向合約簽下後衛基諾斯(Lester Quinones)。

作為衛冕軍,勇士原先陣容深度充足,沒想到近期屋漏偏逢連夜雨,不僅老將伊古達拉(Andre Iguodala)因左手腕骨折接受手術,維金斯(Andrew Wiggins)也因私人因素無限期缺席,格林(Draymond Green)更因累積16個技術犯規而被禁賽一場。

這些意外造成勇士前場戰力開天窗,球隊因此決定將最後一個球員位置,給予本賽季已為勇士出賽五十場,身高有198公分的雙向球員蘭姆,而非後衛傑若米(Ty Jerome)。蘭姆本季在NBA平均上場20.1分鐘,場均繳出7分、3.4籃板、1.7助攻。

蘭姆轉正後,勇士把空出來的雙向合約名額給了基諾斯。基諾斯在前段時間曾和勇士簽下十天短約,卻未獲得表現機會,但他回到勇士發展聯盟球隊後,手感十分火燙,更在昨日面對爵士發展聯盟球隊時,砍下46分,讓球隊願意給予更多機會。

西區季後賽席位競爭激烈,儘管勇士目前以36勝34負名列第六,但與第11名的爵士僅2.5場勝差,只要遭遇一波亂流,就很可能與季後賽擦肩而過。

