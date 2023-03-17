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NBA／客場爛怪夜生活太超過！傳灰熊不讓球員在客場過夜
灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）因直播亮槍事件，被外界貼上許多負面標籤。另外據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）報導，灰熊內部有人認為，本季客場戰績慘淡的原因和球員流連夜店有關，因此球團已決定在每場客場賽事結束後，立刻將全隊帶回曼菲斯。
灰熊本季41勝27敗，排西區第3，不過客場卻只有13勝22敗。事實上灰熊早就採取行動，在造訪邁阿密這樣的大城市時，球團不讓球員在當地過夜，而是直接帶回曼菲斯。不過莫蘭特仍把握機會，光顧位於丹佛的脫衣舞俱樂部，紙罪金迷的畫面還被流出，形象再度受挫。因此外界預期，球團可能會加強管制。
聯盟昨天公布懲處結果，莫蘭特最快下周二面對獨行俠的比賽可回歸，據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）計算，莫蘭特缺陣期間約損失66萬美金。灰熊主帥詹金斯透露，「莫蘭特不太可能對獨行俠那場上陣，因為已經離開球隊兩周，需要時間調整狀態。」
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