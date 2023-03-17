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NBA／國王終止連17年勝率未過半紀錄 福克斯：有更重要的事

聯合新聞網／ 綜合報導
國王近年核心福克斯(左)終於在本季帶領球隊爬出連17年勝率未過半的泥沼。 美聯社
國王近年核心福克斯(左)終於在本季帶領球隊爬出連17年勝率未過半的泥沼。 美聯社

國王隊在今日以101：96擊敗籃網隊，收下本季第42勝。這場勝利雖然看似普通，但對國王來說卻意義非凡，因為這將讓他們17年來首次取得勝率過半賽季。

在千禧年初，國王靠著狄瓦茲（Vlade Divac）、史托雅克維奇（Peja Stojakovic）、韋伯（Chris Webber）、畢比（Mike Bibby）、克里斯提（Doug Christie）組成的「國王五虎」成為西區強權，更一度將力拼連霸的「OK連線」湖人隊逼至絕境。然而，隨著核心隊員散去，國王成績跟著走下坡，自2005~2006賽季後不僅未曾進入季後賽，賽季勝率更持續低於五成。

上季中加入國王的沙波尼斯，是球隊由衰轉盛重要因素。 美聯社
上季中加入國王的沙波尼斯，是球隊由衰轉盛重要因素。 美聯社

不過，在上季交易來沙波尼斯（Domantas Sabonis）、休賽季聘用布朗(Mike Brown)為總教練後，國王重拾競爭力，不只拚進西區前段班，更在今日結束連續賽季勝率未過半的難堪紀錄。根據《ESPN》，布朗對此表示，「這對球隊與球迷來說意義非凡，沙加緬度有一群很自豪的球迷，他們在這個城市裡面，不受全國甚至加州其他地方喜愛，所以能讓他們抬頭挺胸、有自誇的機會是件很棒的事情。」

除了沙波尼斯與布朗外，球隊近年核心福克斯（De'Aaron Fox）也是國王谷底反彈的重要因素，對於球隊狀況，他說：「我不覺得隊上有任何人抱著『我們要勝率過半』的心態開始賽季，但這對球隊、城市、粉絲來說都很棒。不過，我們也知道，還有更重要的事情等著我們去做。」

福克斯口中「最重要的事情」莫過於終結17年季後賽荒，國王目前以42勝27負位居西區第二，非常有機會一同將這不光彩的紀錄打破。

國王

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