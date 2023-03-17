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NBA／沙波尼斯拆籃網 國王17年來首次單季勝率超過5成

中央社／ 紐約16日綜合外電報導
沙加緬度國王中鋒沙波尼斯今晚貢獻24分21籃板，率隊以101比96擊退布魯克林籃網。 美聯社
沙加緬度國王中鋒沙波尼斯今晚貢獻24分21籃板，率隊以101比96擊退布魯克林籃網。 美聯社

沙加緬度國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）今晚貢獻24分21籃板，率隊以101比96擊退布魯克林籃網，正式終結17年勝率低於5成的紀錄。

美聯社報導，國王後衛佛克斯（De'Aaron Fox）交出18分、6籃板和5助攻。國王在總教練布朗（Mike Brown）執掌兵符第一個賽季之下，以42勝27負在西區排名第2。

這是2005-06賽季以來，國王首次勝率突破5成，當時戰績為44勝38負，在時任總教練艾德曼（Rick Adelman）帶領下連8季打進季後賽。

國王小前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）說：「為這支球隊效力4年多，我見證過低潮，看到球迷和球隊中的人失落沮喪，我認為站在勝利這一方真好。」

「很多人沒有機會在球隊待上足夠長的時間，可以看到大起和大落，他們只看到不好的一面。我認為自己很幸運能夠成為這勝利一刻的一部分。」

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