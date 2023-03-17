聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／沙波尼斯拆籃網 國王17年來首次單季勝率超過5成
沙加緬度國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）今晚貢獻24分21籃板，率隊以101比96擊退布魯克林籃網，正式終結17年勝率低於5成的紀錄。
美聯社報導，國王後衛佛克斯（De'Aaron Fox）交出18分、6籃板和5助攻。國王在總教練布朗（Mike Brown）執掌兵符第一個賽季之下，以42勝27負在西區排名第2。
這是2005-06賽季以來，國王首次勝率突破5成，當時戰績為44勝38負，在時任總教練艾德曼（Rick Adelman）帶領下連8季打進季後賽。
國王小前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）說：「為這支球隊效力4年多，我見證過低潮，看到球迷和球隊中的人失落沮喪，我認為站在勝利這一方真好。」
「很多人沒有機會在球隊待上足夠長的時間，可以看到大起和大落，他們只看到不好的一面。我認為自己很幸運能夠成為這勝利一刻的一部分。」
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言