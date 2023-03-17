NBA／西蒙斯因背傷提前關機？籃網教頭：沒討論過

籃網前鋒西蒙斯（Ben Simmons）近期再度受背傷影響，自今年2月中以來沒有出賽紀錄，外界預期他可能會提前「關機」，本季就不再上場，不過籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）指出，沒討論過這件事。

對於外界的猜測，馮恩表示，「我們從來沒討論過不讓他打，我們期待他能歸隊」馮恩也透露，「他正在球場上訓練，如果有最新消息，我一定會跟大家說，真的很高興看到他回到球場。」

西蒙斯自2月中開始缺陣，一直在處理背部膝蓋傷勢，馮恩強調，「他目前沒遇到太大的挫折。」西蒙斯本季出賽42場，平均拿下6.9分、6.3籃板、6.1助攻，皆創生涯新低。籃網目前39勝31敗，東區第6，仍有很大的機會打進季後賽。

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