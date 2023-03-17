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NBA／金塊擊退活塞鎖定季後賽門票 馬龍執教400勝達陣

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊球星約柯奇(左)。 法新社
金塊球星約柯奇(左)。 法新社

金塊近期狀態不佳苦吞4連敗，今天面對東區爐主活塞隊仍打得辛苦，前三節戰成平手，直到最後一節才徹底將活塞擊垮，以119：110收下勝利，賽後金塊成為本季首支確定進入季後賽的西區球隊。

金塊上一場輸球後，主帥馬龍（Michael Malone）怒批球隊的表現，本場比賽球隊仍未馬上回神，上半場陷入6分落後。不過第三節金塊終於漸入佳境，先將落後扳平，末節再打出33：14的攻勢，順利收下勝利。

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）全場繳出30分10籃板9助攻的準大三元數據，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）拿到20分，穆雷（Jamal Murray）也挹注19分。活塞則以麥葛魯德（Rodney McGruder）攻下20分最為出色。

本場勝利也是馬龍執教生涯第400勝，賽後球隊將比賽用球送給他作紀念。馬龍賽後表示，「我告訴球隊，這是一場不錯的勝利，鎖定季後賽的感覺很棒。我們先前吞下本季最差的4連敗，現在我們回來了，繼續前進吧。」

Nikola Jokic Jamal Murray

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